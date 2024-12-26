Красная икра давно стала обязательным элементом любого новогоднего или рождественского стола в Украине; для нас это символ изобилия и праздников, хоть и стоит он не дешево.

В этом году цены на икру, особенно импортного производства, подскочили.

Об этом в комментарии УНИАН отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Эксперт добавил, что почти вся икра на украинском рынке импортна. Стоимость этого продукта обычно зависит от курса доллара, ведь большинство икры завозят из-за границы, а закупка сырья осуществляется в евро. Кроме того, важным фактором является нерест рыбы, что может влиять на доступность и качество сырья.

Олег Пендзин пояснил, что икра делится на два вида: икра рыбы, выращенной в диких условиях, и икра рыб, выращенных в неестественных условиях.

"Самая дешевая именно икра форели, и она сейчас примерно стоит 300-350 гривен за 100 граммов. В 2023 году 100 граммов икры форели стоило около 200 гривен. Сейчас лососевая икра будет стоить примерно 500 гривен за 100 граммов, а год назад ее стоимость составляла 415 грн. Если пройтись по супермаркетам, то есть разные цены. Но надо понимать, что когда вам предлагают три банка икры за 350 гривен, то явно, что это подделка», - подчеркнул эксперт.

В супермаркетах цены на красную икру сейчас значительно колеблются. Так, в сети АТБ за 100 грамм икры горбуши нужно заплатить 369,90 гривен, в магазине Auchan цена на лососевую икру составляет 399 гривен за 100 грамм, но это акционное предложение. В Сильпо красную икру можно приобрести за 299 гривен за 100 граммов – также акционная цена.

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