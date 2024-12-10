Експерт прогнозує подальше зростання ціни на овочі в останні місяці через скорочення сезонної пропозиції та збільшення витрат на зберігання.

Цьогоріч вартість основних складових для приготування українського борщу помітно підвищилася.

Про це повідомляє РБК-Україна. Як змінилися ціни на борщовий набір

За класичним рецептом українського борщу основними овочами є картопля, морква, капуста, цибуля та буряк. Якщо раніше найбільші витрати припадали на м'ясо, то тепер овочі стали значно дорожчими.

Найбільше подорожчала картопля. Як повідомляє аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, гуртова ціна картоплі наразі сягає 22 грн за кілограм, що майже у два з половиною рази більше, ніж у цей період минулого року. У роздрібній торгівлі середня ціна для покупців становить уже 32,60 грн за кілограм, що втричі більше за минулоріччя.

Згідно з даними порталу «Мінфін» і Держстату, ціни на основні овочі борщового набору виросли значно:

Картопля подорожчала з 11,9 грн у листопаді 2023 року до 32,6 грн за кілограм ніні.

Білоголова капуста подорожчала з 11,9 грн до 30 грн за кілограм.

Морква зросла в ціні від 11,4 грн до 28,3 грн за кілограм.

Цибуля здорожчала від 15,1 грн до 18,3 грн за кілограм.

Буряк піднявся в ціні від 11,5 грн до 16,3 грн за кілограм.

Чому овочі дорожчають в Україні

Гопка вказує на кілька основних причин подорожчання овочів цього року. Однією з головних є несприятлива погода: сильна спека влітку вплинула на врожайність, що призвело до скорочення пропозиції та зниження якості продукції.

Крім того, на ціни вплинули такі чинники:

Продовольча інфляція, яка досягла загальних цін на продукти.

Нестача робочої сили, що ускладнює збирання та обробку врожаю.

Підвищення вартості ресурсів, таких як сировина, паливо та електроенергія.

Зростання витрат на зберігання овочів, зокрема через високі ціни на електроенергію, що робить зберігання в холодильних установках менш економічно вигідним.

Здорожчання капусти обумовлено не тільки високими витратами на зберігання, але й низьким рівнем врожайності цього року. На гуртових ринках ціна капусти становить 24 грн за кілограм, що на 3,5 рази більше, ніж торік.

Аналогічна ситуація і з морквою. Через обмеження пропозиції її ціна залежить від поточної ринкової ситуації. На гуртових ринках морква коштує 27 грн за кілограм, що втричі більше, ніж у 2023 році.

Прогнози щодо ціни взимку

Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу оптового ринку «Шувар», зазначає, що за рік ціни на «борщовий набір» виросли втричі. У майбутньому капуста та цибуля можуть бути в дефіциті через низьку врожайність, що, ймовірно, змусить Україну збільшити імпорт цих овочів для задоволення внутрішнього ринку.

Експерт прогнозує подальше зростання ціни на овочі в останні місяці через скорочення сезонної пропозиції та збільшення витрат на зберігання. У зимовий період ціни можуть підвищуватися на 2-3% щомісяця.

Отже, у 2024 році приготування борщу стало суттєво дорожчим порівняно з попередніми роками. Тетяна Попович вважає, що тенденція до зростання ціни, ймовірно, збережеться принаймні до початку 2025 року.

Останні новини України:

Обмеження вже діють: НБУ змінив валютні правила для українців, перелік нововведень.

Здешевшання не варто очікувати: в НБУ назвали продукти, на які зростуть ціни вже найближчим часом.

Нацбанк виводить з обігу українські монети: вилучать копійки різних номіналів.