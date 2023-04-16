В Україні за минулий рік подорожчали усі продукти харчування. В 2023 році зростання цін продовжилося. Втім, останнім часом вартість на сало почала значно зменшуватись. Про це свідчать дані опубліковані Мінфіном.

Так, станом на 14 квітня кілограм солоного сала можна купити в середньому по 263,1 гривень. Із цього випливає, що порівняно з березнем його вартість поменшала на 5,19 гривень. Також подешевшало домашнє сало. Його вартість зменшилась за місяць до 179 грн.

При цьому, за даними Держстату, за 2022 рік найбільше по гаманцях українців вдарила ціна на яйця - вони подорожчали відразу на 79,8%. Також значно подорожчали фрукти. Їхня вартість зросла на 44,9%. До того ж приголомшила українців і вартість овочів. Ціна цих продуктів зросла 38,3%. М'ясо виросло на 30%.

Багато аналітиків та економістів прогнозують падіння цін на деякі фрукти та овочі вже влітку. Справа в тому, що саме у цей період з'являться плоди нового врожаю. Нині ж ми здебільшого бачимо імпортні продукти та тепличні.

Що стосується м'яса та продуктів з нього, то, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, воно має подешевшати, якщо ситуація складеться позитивно з погодою та кормами для худоби.

Тоді ціни на м'ясні продукти мають стабілізуватися до кінця весни. Цінники на м'ясо та сало у тому числі не знизяться на 30%, але на 5-7% подешевшають.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.

Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".