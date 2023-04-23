Пенсіонерам з України, які досягли певного віку, можуть виплачувати не лише пенсійні виплати, а й додаткові виплати. Але деякі пенсіонери замість обіцяних сум доплат отримали набагато менше.

У Пенсійному фонді України пояснили, чому замість обіцяних 456 гривень до пенсії додали лише 156, пише профільне видання "На пенсії".

Зокрема, 75-річна мешканка Одеської області мала отримати доплати у розмірі 456 гривень, але їй додатково прийшли лише 156 гривень. Вона звернулася до ПФУ, щоби з'ясувати причину.

У Пенсійному фонді пояснили, що встановлення щомісячної компенсації громадянам віком від 75 до 80 років у розмірі до 456 гривень.

При цьому пенсіонерам, які досягли 75-річного віку, почали сплачувати відповідну надбавку з 1 жовтня 2021 року. Ті українці, які досягли 75 років після цієї дати, можуть отримати надбавку з дня досягнення ними такого віку.

Важливий момент у тому, що такі доплати не сумуються. Просто при досягненні певного віку українці переходять на інший рівень.

Так, у віці від 70 до 75 років можна отримати надбавку у розмірі 300 гривень. А при досягненні 75 років йому додадуть лише 156 гривень. Тобто 75-річний пенсіонер отримуватиме 456 гривень доплат на місяць, але нова надбавка становитиме лише 156 гривень, а не 456 гривень, як думала одеситка.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

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