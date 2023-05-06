Деякі українці можуть розраховувати на доплати до пенсії вже у червні. Йдеться про працюючих українців, які отримують пенсію у розмірі 5842 грн. та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. У Пенсійному Фонді України розповіли докладніше про це.

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Там наголосили, що перерахунок пенсійних виплат відбудеться заднім числом. Тобто перерахунок відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу.

Виплати перераховують у квітні, але цього місяця та наступного - в травні, платять виплати у старому розмірі. І лише починаючи з червня пенсію збільшують. Тоді ж доплачують виплати за попередні два місяці.

Для того, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.

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Так, судячи з підрахунків за наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 гривень, щомісячна надбавка для українського пенсіонера після перерахунку складе 333 гривень.

У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. У наступні місяці українцям виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

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