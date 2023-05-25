Так, у «Нафтогаз України» поцікавились, чому у квитанціях нема показників газового лічильника.

«Чому в квитанціях ви не пишите за якими показниками нараховується плата? Так легше накручувати суму? Ми щомісяця подаємо показники. Але у квитанціях у вас нема їх... Натомість з фанаря берете і гроші, і не тільки», - йдетсья у повідомленні однієї з клінток на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

У «Нафтогаз України», відповідаючи на запитання стосовно показників лічильника, запевнили, що вони зберігаються у Оператора ГРМ (Облгаз).

«Адже зміна постачальника не є зміною компанії, яка здійснює контроль та обслуговування лічильників. В рахунках від ГК "Нафтогаз України" зазначені об'єми, які Оператор ГРМ передає на платформу та згідно цих даних формує рахунки по сплаті за природний газ», - повідомили у «Нафтогаз України».

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Також жінці порадили звернутись до «Нафтогаза» стосовно уточнень щодо нарахувань, вказавши номер особового рахунку, адресу та ПІБ власника.

газ, доставка газу

Додамо, раніше стало відомо, що "Нафтогаз України" починає отримувати в управління облгази в регіонах країни. Відтепер дочірні компанії "Нафтогазу" виконуватимуть не тільки роль постачальника газу для більшості населення, а і надаватимуть функції з його транспортування.

Також нагадаємо, що в українців нерідко виникають запитання до «Нафтогаза» щодо «накручування» показників.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" звинуватили у погрозах споживачам.

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Також повідомлялось, що вартість проїзду у транспорті планують змінити.

Нагадаємо також, що клієнту "Київстар" відмовили повертати гроші.