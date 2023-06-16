«Нафтогаз» зазначив, що настало літо, час канікул та відпочинку, і самей в цей період багато дітей залишаються без нагляду дорослих.
Тож малечі треба нагадати правила користування газовими приладами, підкреслюють в «Нафтогазі».
У «Нафтогазі» підкреслюють, що діти дошкільного віку в жодному разі не повинні користуватися газом.
«Спочатку запалюй сірник, а потім вмикай газ. Під час запалювання газу не можна нахилятися низько до пальника та потрібно переконатися чи немає поблизу предметів, що здатні горіти (папір, ганчірка, штора)», - нагадують у «Нафтогазі».
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Також у «Нафтогазі» підкреслюють, що для того, щоб повністю перекрити газ, потрібно закрити вентиль, а газова плита завжди має бути під наглядом.
«Після користування слід одразу перекрити газ. Відчув запах газу — закрий вентиль на крані та відчини вікна. Викликати аварійну службу газу можна за телефоном «104», - озвучили у «Нафтогазі» ще одні правила, які можуть врятувати життя.
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