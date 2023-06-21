Після масового вимкнення електроенергії виникли проблеми з водопостачанням.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМДА. Так, зазначається, що через відключення електроенергії у кількох районах столиці понижено тиск водопостачання

«Через аварійне відключення електроенергії у столиці знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу", - попередили в КМДА.

У зв’язку з цим понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. У КМДА запевнили, що це тимчасово.

«Тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах», - запевнили в КМДА з посиланням на "Київводоканал".

Також в КМДА підкреслили:

«Звертаємо увагу мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу».

Тим часом «Укренерго» повідомляє, що відновлено живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи.

Раніше в «Укренерго» після масового зникнення електроенергії у киян і мешканців області повідомили, що триває ліквідація технічної аварійної ситуації.

«У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення у деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації», - йшлось у повідомленні.

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