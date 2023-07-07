Мобілізація в Україні може опинитися під загрозою, і цьому є конкретна причина.

Про причину, через яку мобілізація в Україні може опинитися під загрозою повідомив головний військком Львівщини Олександр Тіщенко.

За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% чоловіків від планового завдання, яке мають виконати. Половина з них — контрактники. Також він наголосив, що якщо не буде розшуків чоловіків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою.

У свою чергу українці, реагуючи на слова військкома, висловили свої думки щодо мобілізації.

«Підніміть дітей чиновників»,

«Західний регіон весь на фронті, скільки покалічених, регіон заполонений вбитими Героями, патріотичним цвітом нації, а та мерзота,що прикликали р…у повтікали на Захід і заграницю, треба їх виловлювати і відправляти рити окопи і то під наглядом бо зрадники, або розчищати завали»,

«Тих хто повтікав від війни на Захід, повістки в руки і вперед,а то весь захід воює захищає свою Україну, а р….язичні, хто прикликав біду на нашу голову, повтікали,і ще всіх чиновників і стражів закону,бо вже засиділися в мантіях теж. Який процент самі добровільно ті стражі закону прийшли до військомату за повістками? Чи їм закон не писаний тільки у них один закон збагачення»,

«Вже всю молодь витовкли з Львівщини...»,

«Бідний воює, злодії збагачуються…Нехай спочатку йдуть всі воєнкоми воювати, хто сидить при владі та їхня сімейна паства (чоловічого роду), а тоді можна дальше про щось говорити»,

«А в інших областях скільки приходить? Ну до прикладу: в Київській, Полтавській, Одеській і т.д. По селах Львівщини, крім старих і алкоголіків нікого з чоловіків немає . А в військкоматах сидять з Маріуполя , і не захищають наші ( свої ) території!»,

«А тоді хто має боронити Україну. Якщо всі будуть боятися, тоді що буде другий Ірпінь, Буча, куча вбитих дітей і жінок. Наші хлопці самі повині зявитися до військоматів»,

«Хай ідуть в першу чергу, хто сидить в воєнкоматах,а то вже зажерлись!».

Нагадаємо, 2 травня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію ще на 90 діб.

Загалом мобілізацію і воєнний стан продовжено до 18 серпня.

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