Про причину, через яку мобілізація в Україні може опинитися під загрозою повідомив головний військком Львівщини Олександр Тіщенко.
За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% чоловіків від планового завдання, яке мають виконати. Половина з них — контрактники. Також він наголосив, що якщо не буде розшуків чоловіків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою.
У свою чергу українці, реагуючи на слова військкома, висловили свої думки щодо мобілізації.
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«Західний регіон весь на фронті, скільки покалічених, регіон заполонений вбитими Героями, патріотичним цвітом нації, а та мерзота,що прикликали р…у повтікали на Захід і заграницю, треба їх виловлювати і відправляти рити окопи і то під наглядом бо зрадники, або розчищати завали»,
«Тих хто повтікав від війни на Захід, повістки в руки і вперед,а то весь захід воює захищає свою Україну, а р….язичні, хто прикликав біду на нашу голову, повтікали,і ще всіх чиновників і стражів закону,бо вже засиділися в мантіях теж. Який процент самі добровільно ті стражі закону прийшли до військомату за повістками? Чи їм закон не писаний тільки у них один закон збагачення»,
«Вже всю молодь витовкли з Львівщини...»,
«Бідний воює, злодії збагачуються…Нехай спочатку йдуть всі воєнкоми воювати, хто сидить при владі та їхня сімейна паства (чоловічого роду), а тоді можна дальше про щось говорити»,
«А в інших областях скільки приходить? Ну до прикладу: в Київській, Полтавській, Одеській і т.д. По селах Львівщини, крім старих і алкоголіків нікого з чоловіків немає . А в військкоматах сидять з Маріуполя , і не захищають наші ( свої ) території!»,
«А тоді хто має боронити Україну. Якщо всі будуть боятися, тоді що буде другий Ірпінь, Буча, куча вбитих дітей і жінок. Наші хлопці самі повині зявитися до військоматів»,
«Хай ідуть в першу чергу, хто сидить в воєнкоматах,а то вже зажерлись!».
Нагадаємо, 2 травня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію ще на 90 діб.
Загалом мобілізацію і воєнний стан продовжено до 18 серпня.
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