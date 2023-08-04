Співак і український продюсер Потап, навколо якого все частіше спалахують скандали, поділився новим фото з особистого життя.

Потап розповів, що прямує на весілля, пише Politeka.net.

«Їдемо на весілля!», - розповів Потап, пожартувавши, що весілля не з Настею Каменських.

На опублікованому кадрі Потап и Настя Каменських, які одружені з 2019-го року, щасливо посміхаються.

Це фото Потапа і Насті Каменських викликало в українців різні емоції. Хтось підкреслив, що Потап і Настя дуже гарна пара, хтось, пригадавши виїзд Потапа і Каменських з України за кілька днів до повномасштабного вторгнення, зло пожартував: «А чого не до Европи? И що ви ту ще хочете зловити?».

«Дуже гарна пара і милі, нарешті фото разом»,

«Гарна пара»,

«Гарні і милі»,

«А ви прям розвінчуєте "міфи") молодці»,

«Гарно жити не заборониш», - коментують користувачі соцмереж нову «подорож» Потапа і Насті Каменських.

Додамо, днями Позитив розповів про свій відхід з гурту MOЗGI, продюсером та учасником якої був Потап:

«Я не належу до гурту MOЗGI. Я зараз сольний виконавець POSITIFF. Зараз я жодного стосунку до цього гурту не маю. Не можу сказати, що з ним", - розповів співак і екссоліст гурту «Врємя і Стєкло».

Також Позитив розповів, чи спілкується він зараз з Потапом. Як з’ясувалось, Потап і Позитив навряд чи залишаються близькими друзями.

«Я не знаю як правильно на це запитання відповісти. Скажу так. Я з ним бачився сьогодні, він був на студії. Ми з ним нормально поговорили. Я не відчуваю якоїсь різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав, чи зараз. Ми з ним на зв'язку. Чи близькі, я не можу тобі відповісти, я досі з цим розбираюся", - прокоментував Позитив, відповідаючі Славі Дьоміну на питання щодо дружби з Потапом.

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Також повідомлялось, що Потап показав, як спілкується з Каменських у Києві.

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