Відомий український співак Віталій Козловський зізнався, що нещодавно ризикнув життям на передовій.

Український співак Віталій Козловський, який зараз перебуває в строю в Національній гвардії, викликав сильну тривогу у своїх шанувальників. У своєму акаунті в Instagram, артист, який вступив до лав штурмової бригади, опублікував коротке відео, зняте на фронті.

На записі видно, як Козловський перебуває всередині транспортного засобу, який сильно трясеться. У його очах читається смуток та втома.

В описі до відео Козловський поділився своїми почуттями, висловивши подяку Богові за те, що він та його товариші по службі залишилися живими. Втім, він не розкриває деталей того, що сталося, але натякає на те, що вони з товаришами мало не попрощалися з життям.

"За останній час я пережив великий (м'яко кажучи) спектр емоцій… Слава Богу, що ми живі", - заявив артист, показавши кадри з передовою.

На додаток до цього Козловський також надав знімки, на яких він з'являється у бліндажі.

Раніше співак Віталій Козловський, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, поділився свіжою фотографією, зробленою на передовій лінії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Козловський опублікував знімок, на якому зображений у військовій формі, сидячи у лісі.

Козловський зізнався, що його мрії були зовсім про інше життя, але поточна ситуація потребує інших рішень. Він також щиро зізнався, що відчуває ностальгію за сценою та своїми шанувальниками.

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