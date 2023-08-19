Юрій Горбунов вирішив відреагувати на висміювання Єфросініною і заявив, що у скандалі з їхнього минулого винен не він один.

Як відомо, нещодавно з'ясувалося, що в США Юрій Горбунов та Осадча були у «невеликому відрядженні», а до цього Горбунова засоромили через рішення зняти дорогий серіал за державні кошти. Бажаючи порозумітися, Юрій Горбунов дав інтерв'ю, в якому порушив чимало цікавих тем.

Горбунов звернув увагу на свою скаргу на ЗМІ та інші медійні джерела, де він наголосив на несправедливості хибних звинувачень про нелегальне перебування на іспанському курорті. Горбунов знову заявив, що поїздка за кордон була обумовлена ​​службовими обов'язками.

У свою чергу, з приводу критики з боку Єфросиніної, Горбунов порадив було б краще безпосередньо обговорити це питання з самою Машею, натякаючи на те, що вона, можливо, не має повного розуміння ситуації. І не забув при цьому присоромити Єфросинину, говорячи про те, що якщо правда про неї спливе, Маша опиниться в негарному світлі.

"Маша сказала, що я для неї перестав існувати, але напевно вона забула про те, що може бути продовження цієї історії, все ж таки питатимуть: а що сталося? Про це вона напевно не подумала. Нехай вона розповість, нехай це прозвучить з перших". вуст. А я послухаю" - заявив Горбунов.

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