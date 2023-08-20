Популярний український співак Віталій Козловський показав місце, від якого йому неспокійно та біжать мурашки по шкірі.

Український співак Віталій Козловський, який зараз перебуває в строю в Національній гвардії, натякнув на місце та напрямок своєї служби. Нещодавно артист зізнався, що чудово вижив разом із товаришами на гарячому напрямку.

А цього разу на своїй сторінці в Instagram Козловський опублікував коротке відео, на якому він проходить платформою Краматорського залізничного вокзалу. Цей крок свідчить про те, що Козловський перебуває на службі у зоні бойових дій на Донбасі.

"Мурашки по шкірі… Минулого року тут трапилося багато горя" - нагадав Козловський, показуючи кадри з вокзалу, де минулого року після ракетного удару російських злочинців загинуло багато людей, а саме 61 особа, серед яких були й діти, зокрема.

Раніше Козловський, який вступив до лав штурмової бригади, опублікував коротке відео, зняте на фронті.

На записі видно, як Козловський перебуває усередині транспортного засобу, що прямував із гарячої точки.

В описі до відео Козловський поділився своїми почуттями, висловивши подяку Богові за те, що він та його товариші по службі залишилися живими. Втім, він не розкриває деталей, але натякає на те, що вони з товаришами ледь не розпрощалися з життям.

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