У новому сезоні «Голос країни» Надя Дорофєєва знов опинилася у червоному кріслі тренера, і цьому зраділи не усі.

До прем’єри «Голос країни-13» залишаєтсья все менше часу.

Нагадаємо, зйомки нового сезону «Голос країни» відбуваються у Польщі, а тренерами стали Юлія Саніна, Артем Пивоваров, музичний продюсер Іван Клименко, а також Надя Дорофєєва.

Так, деякі глядачі зраділи, що знов побачать Дорофєєву у «Голос країни», інші ж нагадали про минулі скандали навколо співачки.

Так, деякі змінили своє ставлення до Наді Дорофєєвої після її скандального розлучення з Дантесом і одруження з Михайлом Кацуріним.

Інші ж не хочуть бачити Дорофєєву у кріслі тренера «Голос країни» через російськомовні пісні і виступи у Москві після анексії Криму.

Сама ж Надя Дорофєєва, нагадаємо, шкодує, що раніше виступала в Російській Федерації і співпрацювала з російськими проєктами.

Про своє нинішне ставлення до Дорофєєвої розповів і продюсер «Голос країни» Володими Завадюк.

«Надя для мене дуже близька людина, і я вважаю, що Надя – це про сміливість, про сексуальність, про красу, про сучасність, про рівність», - висловився продюсер «Голос країни».

За словами Завадюка, з Дорофєєвою він знайомий дуже давно.

«Ще з шоу «Маленькі гіганти». Потім був «Голос діти», потім був «Голос країни»… Надя – безумовно нове покоління українських артистів, і я підтримую її в починаннях», - каже Завадюк.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва і Макс Бірських днями випустили новий трек.

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