В «Укренерго» повідомляють про новий літній рекорд споживання, який був зафіксований в енергосистемі.

В «Укренерго»повідомили, що рекорд зафіксований вчора, 21 серпня, пише Politeka.net.

Також підкреслюється, що електростанції в цій ситуації мали б ввести в роботу всі наявні у них потужності.

«Але наша енергосистема зараз активно відновлюється після 6 місяців масованих терористичних атак й готується до великих навантажень взимку. Для цього багато блоків на електростанціях зупинені для проведення ремонтних робіт. Щоб задовільнити високий попит, довелось брати рекордний обсяг аварійної допомоги від Європи», - повідомили в «Укренерго».

Але, підкреслюють в «Укренерго», це не комерційний імпорт, про який можна домовитись заздалегідь – аварійна допомога надається по запиту, коли енергосистемі для безпечної роботи терміново потрібен додатковий обсяг електроенергії.

«І тому коштує вона дорожче за всі інші види поставок», - пояснюють в «Укренерго».

За даними синоптиків, сьогодні середньодобова температура на 4˚С нижча, ніж учора. Крім того, у багатьох регіонах сильний вітер.

«Тож, будь ласка, замість використання кондиціонерів - відкрийте настіж вікна чи двері для активного провітрювання», - закликали в «Укренерго» українців.

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Також повідомлялось, що в "Укренерго" наполегливо звернулись до українців.

Крім того, Politeka.net писала про сумну новину, яку повідомили в "Укренерго".