Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки був вимушений відреагувати на репліки щодо своїх глядачів-росіян.

Андрій Данилко, здається, вже звик до усіляких звинувачень і заяв на свою адресу, але, судячи з усього, деякі судження його все ж дуже чіпляють.

Так, Андрій Данилко вирішив відреагувати на відео щодо того, що «Сердючка виступає для росіян», яке з’явилося в YouTube.

Але Данилко зробив це незвичайним способом. Для відображення своєї реакції він обрав яскравий і дуже емоційний коментарій жінки, яка була на тому виступі.

«Шо ви мелете, вчора я була на цьому самому концерті Сердючки в Ніцці! Там були в основному українці, багато французів! Сердючка співала багато пісень українською "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляє так!"», - цитує Андрій Данилко глядачку.

За словами жінки, між піснями Сердючка бажала Путіну смерті, «називала скабєєву різними словами», різко висловлювалась на адресу громадян рф і зізнавалася, що важко виступати в веселому жанрі після ракетного удару по Чернігову.

«Ну нашо ви таке говорите, не розібравшись! Був аукціон і збирали гроші на дрони! Я тут живу вже 25 років, чоловік француз, ми ходили усєю сімєю. Я не слухаю таку музику, нам більше подобаєтья Океан Ельзи, але ми пішли подивить на це шоу, доньці моїй теж сподобалось,

Батьки мої в Києві живуть, дача у них коло Бучі, мій перший чоловік, батько мого сина, був на Азовсталі, хоч я і далеко живу, але усе переживаю із болю за усіх людей!

То шоу Сердючки нам підняло настрій! Я не бачила на концерті росіян, може і було їх там пару штук, але ж вони усюди є, і чути їх не було! Ми були з прапорами і ніхто нам навіть не вякнув російською! На аукціоні був прапор із підписом Залужного, його продали за 2 тисячі євро», - повідомила глядачка концерту Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко також додав скрин цього емоційного коментаря.

Шанувальники Андрія Данилка і його образу Вєрки Сердючки підтримали артиста і закликали його не звертати уваги на подібні речі.

«Слухати цих двох людей то себе не поважати, ви Андрій молодец», «провокація та брехня , була на цьому концерті в Ніцці 20 серпня. Концерт був для українців»,

«Концерт будет топ, дуже сподобався, Верка- справжня звезда, росіян там не помітила, а якщо і були, то сиділи дуже тихо) адже там і підтримка України була і аукціон»,

«Там треба роти їм помити з милом!»,

«Андрій Михайлович, вони не варті вашого нігтя. Якщо у людей немає мозку, це біда. Дякую Вам величезне за все, що робите».

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