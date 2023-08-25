Телеведучий, шоумен і актор Юрій Горбунов став фігурантом скандалу, який обговорюють, як звичайні українці, так і його колеги.

З приводу скандалу навколо Юрія Горбунова висловився і зірка «Скаженого весілля», Народний артист України Назар Задніпровський.

Задніпровській зізнався, що питання щодо скандалу навколо бажання Юрія Горбунова відзняти розважальний серіал «СМТ Інгулець» за бюджетні кошти є для нього непростим і «дуже болючим».

«Я дуже люблю і поважаю Юрія Миколайовича Горбунова, я дуже вдячний йому за все, що він для мене зробив», - зізнався Задніпровський в інтерв'ю Олесі Бацман.

На думку актора, зараз такий час, коли, якщо виділяються бюджетні кошти на зйомки, кіно повинно бути патріотичним.

«Те, що хотів Юра зробити, його продакшн, їхня мета - зняти розважальний конент. Ви розумієте? Сценарій, я думаю, був написаний до 2022 року. Вибирали, я знаю, що було багато варіантів. Вибрали. Мета – у Юри гумористичний контент, щоб піднімати настрій народу. Це теж зараз необхідно. Але, знову ж таки, не за бюджетні кошти. Це помилка.

Хай на мене не ображається Юрій Миколайович, я вже казав це в інтерв’ю – купа спонсорів, купа друзів у нього, які його обожнюють, які б йому мільйони виділили спокійно на кіно. Не треба було ці 33 мільйони з бюджету брати….», - висловився Задніпровський щодо скандалу навколо Юрія Горбунова.

Задніпровський також наголосив, що зараз в першу чергу Україні потрібні дрони.

«На даному етапі, я вважаю, що єдина помилка, яка була зроблена - бюджетні кошти були взяті не на те. Не треба, не треба. Навіть, якщоб це було «Скажене весілля» чи «Скажені сусіди» - все одно б піднявся такий же хай…», - впевнений Назар Задніпровський.

Нагадаємо, що на тлі скандалу Юрій Горбунов відмовився від зйомок свого серіалу за бюджетні кошти.

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