«Нафтогаз України» проінформував, що у спаживачів є можливість сплатити за газ дистанційно.

В пресслужбі «Нафтогазу» додали, що необов'язково чекайти паперову платіжку, можна здійснити оплату прямо з дому.

"Не чекайте паперову платіжку – оплачуйте онлайн-рахунок просто зараз! Найшвидший спосіб – через діджитал-сервіси нашої компанії. Зробіть пару кліків і платіж готовий!", - йдеться у зверненні «Нафтогазу».

Зокрема, у «Нафтогазі» пропонують скористатися особистим кабінетом my.gas.ua, чатботами у Вайбер , Телеграмі та у Facebook Messenger.

Перевірити статус оплати послуг «Нафтогазу» можна в особистому кабінеті, у розділі «Історія платежів».

У коментраях до звернення українці почали скаржитися пресслужбі "Нафтогазу" про інші проблеми.

"В одному з коментарів газопостачальна пише що "надайте особистий рахунок і ми в усьому розберемось". Ви впевнені в цьому? Чомусь на протязі тривалого часу з моїм рахунком та рахунком мами до цих пір не розібрались. Не одноразово звертався до Нафтогаз,на 1545 телефонував... Навіть ви самі не знаєте точну суму заборгованості-під великим питанням чи взагалі вона існує", - скаржиться один зі споживачів "Нафтогаз".

За його словами суми разюче відрізняються.

"Ця сума "заборгованості" відрізняється одна від іншої в декілька тисяч. Це як? Як може лічильник рахувати в зворотньому напрямку? Як можливо спожити в ЧЕРВНІ в межах 600 куб.метрів газу? ЯЯЯК?", - повідомив у коментарях споживач.

У "Нафтогазі" відповіли: "Нам прикро, що у Вас виникла така ситуація. Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення номер особового рахунку та ПІБ його власника для перевірки нарахувань та заборгованості. Разом з Вами в усьому розберемося!".

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Також повідомлялось, що "Нафтогаз" дав вичерпну відповідь, чи розбавляють газ, який отримують українці.

Нагадаємо також, що "Нафтогаз" доконав неприємною проблемою.