Український співак Віталій Козловський, який зараз перебуває в строю в Національній гвардії, пояснив причину свого повернення до Києва, несподіваного для українців. Нещодавно Козловський вирушив на службу, тому багато українців були здивовані такою раптовою "втечею".

З його слів, він повернувся для виконання важливої ​​місії. Казловський заявив, що виступив на концерті під назвою "Національна легенда", де відбувається вручення однойменної президентської нагороди.

Втім, Віталія Козловського також було помічено у військовій формі на передовій у День Незалежності, де він вітав із цією особливою подією.

"Давайте не сваритися, а об'єднуватися. Тому що одну гілку переламати легко. А цілий оберемок неможливо. Ми українці! І це гордість!" - Заявив Козловський. Однак, далеко не всі українці відреагували позитивно:

«Вже в Києві, вигадав собі нову місію; Віталіку, соромлюся запитати ви напевно під Києвом служите? Нафарбований; Дякую Вам за захист, Божу опіку Вам і Вашим побратимам, які поряд. Бережіть себе і головне повертайтеся ЖИВИ додому, ми на Вас чекаємо;

Привіт, Віталіку, ну вимикай цей солоденький погляд, ти все машина для знищення, ти в НГУ. а не на плакаті; Дякуємо Вам, що наближаєте нашу перемогу! – пишуть під постом козловського.

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