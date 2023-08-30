Потапу настав час дати велике інтерв’ю, щоб люди побачили і його самого, і його емоції.

Таку думку висловив український ведучий Слава Дьомін, який, як з’ясувалося, вже багато місяців намагається домовитись про інтерв’ю з Потапом.

«Я хочу зняти інтерв’ю з Потапом», - зазначив Слава Дьомін.

Ведучий каже, що пропонує Потапу зробити інтерв’ю вже протягом року, але наразі досягти домовленостей не вдалося.

«Не те, що він там не йде. Я пропоную Потапу вже протягом року зняти інтерв’ю. Поки я в стані очікування. І я спілкуюсь і з ним і з його менеджментом», - розповів в інтерв'ю "Слава+" Слава Дьомін, відповидаючи на питання, чи дійсно Потап «не йде» до нього на інтерв’ю.

Також Дьомін зауважив, що Потапу вже настав час з’явитися перед публікою таким чином, щоб його побачили і почули.

«Думаю, що йому пора вже дати інтерв’ю хоча б комусь. Велике інтерв’ю. Не журналу, а все ж таки велике інтерв’ю, де буде його видно, його емоції. Кому він його дасть і чи дасть взагалі – от тут питання. Головне, щоб це не було пізно і кринжово, як це було з Винником», - пояснив свою думку Слава Дьомін.

Ведучий зазначив, що інтерв’ю Олега Винника, було вже несвоєчасним і «дивним»:

«Вважаю, що інтерв’ю Олега Винника - це вже було запізно і трохи дивно. Те, що він там говорив».

Додамо, нещодавно Потап презентував свій новий трек «Ренесанс».

«В цій пісні, я розказав дві історії: історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і одної молодої маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування….», - казав про нову пісню Потап.

Останні новини України:

Потап раптово порвав зі своєю красунею-підопічною.

Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Юрієм Горбуновим.

Крім того, Politeka.net писала, що Каменських розповіла про скандальну помилку Потапа.