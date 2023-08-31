Оля Полякова образилася на критику, яку в черговий раз почула на свою адресу.

Співачка Оля Полякова дала великий концерт в одному з залів Ніцци і залишилась дуже задоволена палким прийомом, пише Politeka.net.

Під час концерту Полякова спілкувалася з присутніми у залі і, звертаючись до глядачів, обурилась, що багато українців говорять російською.

«Дуже неприємно, коли за кордоном тебе питають: „Ти з росії?“. А що вони мають питати, коли чують російську?!», - обурилася Полякова.

У коментарях до нового допису Олю Полякову підтримали, як шанувальники, так і зіркові друзі, але одна з підписниць поцікавилася:

«В гастролі входять не тільки пісні і танці, а й те кому якою мовою розмовляти. Їй дуже неприємно що за кордоном її запитують чи не з росіїї вона. А вона якою мовою там розмовляє що їй такі питання задають?».

Оля Полякова вирішила не залишати цей закид без уваги.

«Погано що ви не дослухали промову! Я розмовляю українською і своїх прихильників прошу робити те саме! Але ж ви хочете писати г**но, бо ж його кудись дівати треба!», - написала у відповідь Полякова.

Користувачка Інстаграм, у свою чергу, зауважила:

«Оля ви зробили свій вибір розмовляти українською мовою, і це чудово. Чи вас попросили? Ваші прихильники ж не вівці, самі вирішать. Оці нарративи, починають щось нагадувати».

Полякова теж відповіла, але вже більш емоційно:

«Що вам від мене треба? Уваги? Попросіть чоловіка звернути».

У емоційний даілог втрутилася ще одна користувачка Інстаграм, спробувавши пояснити, чому Полякова чує запитання накшталт: «Ви з Росії?»

«Вони запитують, тому що не можуть відрізнити російську мову від української. Для нас ці мови звучать майже однаково. Завдяки своїм українським друзям я вже можу відрізнити українську від російської, але насправді, наприклад, німець чи англієць не можуть відрізнити, коли чують їх. Коли я була в Італії, мене також запитали, чи я росіянка, а я розмовляла польською», - висловила свою думку іноземка.

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