Відома телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла, як вони з чоловіком змінили підхід до виховання сина.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка зараз привезла сина Сашка з Польщі додому до Києва, мабуть, на час відпустки її чоловіка-військового ЗСУ, розповіла, що змінилося у вихованні дитини під час війни.

Як зізналася Маша Єфросиніна у ютуб-шоу Жені Яновича "20:23", зараз вони з чоловіком найбільше дозволяють синові, ніж, наприклад, дозволяли дочці Нані у його віці. Не в останню чергу це пов'язано з війною.

За словами телезірки, їхній Сашко дуже боїться повітряних тривог і сирен, які часто звучать у Києві. Тож батьки дозволяють 8-річному синові спати з ними вночі.

Крім того, поки Саша тут у Києві Маша Єфросиніна скрізь бере його із собою, навіть на зйомки у Жені Яновича вона прийшла з дитиною.

"Ось бачиш, яка я мама - з сином приперлася на зйомки. Могла б дитина сидіти вдома, грати, розумієш. А я її скрізь із собою тягаю. Тому що я дуже сумую за ним, і вважаю, що він повинен бачити реальне життя" , - Розповіла Маша Єфросиніна.

Крім того, телеведуча зізналася, що і син Саша, і дочка Нана відвідують психологів, у кожного він свій.

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