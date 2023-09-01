Оля Полякова відповіла українці, яка намагалася її засоромити через демонстрацію "розкішного життя" на тлі того, що відбувається в країні.

Співачка Оля Полякова, яка дала великий концерт в одній із залів Ніцци, вирішила відреагувати в Інстаграм на хейт у свій бік. Оля Полякова також представила скріншот у Сторі після своєї відповіді однією з незадоволених осіб.

Полякова також час від часу розміщує у Instagram фотографії та відеозаписи з благодійних концертів, але не всі її передплатники схвалюють такий контент та висловлюють свою критику, вважаючи його недоречним на даний момент.

У відповідь на ці коментарі Полякова вирішила висловитися в Instagram, де наголосила, що вона живе в Україні, а саме в Києві, і переживає лихоліття разом із сім'єю. Під час обстрілів з боку російських окупантів вона та її діти також шукають укриття, щоб захиститися від небезпечних снарядів.

"Я живу в Києві! Я і мої діти періодично спимо в підвалі! А ось ви сидите за кордоном і пишете мені хрню. Сидить ось така людина за кордоном і соромить мене" - заявила Полякова.

Раніше під час концерту Полякова спілкувалася з присутніми у залі та, звертаючись до глядачів, обурилася, що багато українців розмовляють російською.

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