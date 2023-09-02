Цього телевізійного сезону українським глядачам покажуть абсолютно новий та незвичайний сезон головного вокального талант-шоу України "Голос країни-13". Через війну в нашій країні, команда проекту вирішила знімати новий сезон у сусідній дружній Польщі – у Варшаві. При цьому продукт буде запущено синхронно – і для українського, і для польського глядача. Прем'єри відбудеться у неділю, 3 вересня.

Про це головний продюсер "Голосу країни-13" Володимир Завадюк розповів в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Нова локація, нові тренери та надзвичайно талановиті учасники, так що на вас чекає чимало сюрпризів. Але "Голос країни" – це не тільки про потужні виступи на сцені, а й про титанічну працю людей, які створюють проект за лаштунками. Не пропустіть прем'єру "Голосу" країни" 3 вересня, о 21:00", - каже у повідомленні на сторінці проекту у Instagram.

За словами Володимира Завадюка, моментами їхній команді доводилося працювати в режимі екстреного монтажу відзнятого матеріалу, оскільки терміни тиснули.

"Зараз ми монтуємо відкриття сезону, коли всі тренери співають саундтрек сезону. Ми цього року монтуємо у рекордні терміни, бо "Голос" вийде в Україні, і в Польщі. Тому нам потрібно одразу змонтувати це і для українського глядача, і для польського Тому у нас є дуже мало часу на монтаж, але є неймовірно талановиті люди, які це роблять", - поділився подробицями Завадюк.

Водночас одна з ведучих вокального шоу Катя Осадча у своїх Instagram-сторіс відповіла на запитання глядачів та показала закулісні кадри. Так, серед іншого Катя Осадча розповіла, що один випуск "Голосу країни" знімається за один знімальний день, проте, крім цього, є й інші зйомки – репетицій, сюжетів тощо, тому виходить загалом більше одного знімального дня.

Також Катя Осадча відповіла на запитання, хто з тренерів подобається їй найбільше. "Всі круті", - написала ведуча і показала фото із зірковими тренерами, якими цього року стали Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та Іван Клименко.

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