Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни повністю українізувалася, спаливши кокошник та оновивши репертуар, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала у сторис кадри з героєм "Азовсталі" Михайлом Діановим і розповіла про їхню дружбу.

На відео у сторіс Оля Полякова показала, як Михайло рибачить в озері на території її заміської ділянки. Більше того, певний момент співачка взяла в руки сачок і почала допомагати йому витягнути з води невеликого сома. У процесі зйомки Оля Полякова коментувала всі свої дії, потім почала рукою гладити виловленого сома.

Як виявилося, поява Михайла Діанова в гостях у Олі Полякової викликала бурхливу реакцію серед шанувальників, багато хто почав думати, що співачка з воїном стали парою. Запитання посипалися Олі в директ, і вона ще в одній сторіс на все відповіла.

"Дірект завалений питаннями: "А ви з Михайлом Діановим пара?". Скажіть будь ласка, а що не можна просто з людиною дружити? Ні? Обов'язково ось це ваше шпилі-вілі треба включати?

А ви не забули, що я заміжня жінка? У мене багато саме чоловіків-друзів. З Мишком ми друзі, і Вадік з ним найкращий друг. І ми його "взяли в полон", якщо чесно. Він з одного полону вийшов і до іншого потрапив – до нас додому", - розповіла у сторіс Оля Полякова, відповівши на всі здогади фанатів.

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