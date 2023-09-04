В родину переможця «Голос країни» прийшло велике горе, про його обставини українцям розповів сам артист.

В родину переможця «Голос країни» і «Шанс» Павла Табакова прийшло горе, пише Politeka.net.

Артист і зірка «Голос країни» повідомив, що з життя пішла його мама. Жінці було всього 68 років.

«Ми боролися за її життя не раз, але цього разу Господь вирішив забрати її до себе…

Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все що недосказано…», - написав переможиць «Голос країни-2» Павло Табаков на своїй сторінці в Facebook.

Табаков зазначив, що тепер його мати стала його янголом.

«Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там на хмаринках…

Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел….».

Переможець «Голос країни» також опублікував фото своєї красивої мами у молодому віці.

«Щиро співчуваю... світла пам'ять та Царство Небесне Мамі», «Світла та вічна пам'ять! Щирі співчуття!»,

«Мама - це душа....і яка біль пронизує, коли вона летить у вічність до Бога. Хай Господь оберігає її душу на небесах»,

«Приміть щирі співчуття», - пишуть на сторінці Павла Табакова користувачі соцмереж.

Павло́ Табако́в - український співак, музикант, композитор і аранжувальник. Він є переможцем п'ятого сезону телепроєкту «Шанс», півфіналістом другого сезону шоу «Україна має талант», учасником національного добору на конкурс «Євробачення» і переможцем телепроєкту «Голос Країни 2» в команді Даіни Арбеніної.

У 2013-му році Тарас Чубай, «Піккардійська терція», Павло Табаков та Оксана Муха разом з хоровою капелою Трембіта створили музичний проєкт «Проєкт Івасюк», в рамках якого провели тур по Україні, що розпочався з чотирьох концертів у Львові та концерт у Києві.

Крім того, переможець «Голос країни» має власну творчу школу, ставить дитячі мюзикли, які досить популярні серед львів'ян і гостей міста, особливо у різдвяний період.

«Паша пише дитячі різдвяні мюзикли, які популярні у Львові. З точки зору музичного фаху Табакову нема рівних серед всіх переможців даного проєкту,

– висловлювався Кондратюк про переможця проєкту «Шанс» Ігор Кондратюк.

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