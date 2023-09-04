Популярний український телеведучий, продюсер та шоумен Юрій Горбунов, який нещодавно оскандалився з держфінансуванням серіалу "Інгульець", а також викликав обурення українців через часті виїзди за кордон, знову нарвався на критику.

У своєму Instagram-профілі Юрій Горбунов опублікував кадри із прем'єри нового європейського сезону "Голосу країни", провідним якого став разом зі своєю дружиною Катею Осадчою. На відео можна побачити закулісні моменти з командою проекту, провідними та тренерами нового сезону "Голосу країни". Також Юрій Горбунов показав фото, на якому позує на сцені шоу з Катею Осадчою та тренерами проекту – Дорофєєвою, Пивоваровим, Саніною та Клименком.

"Голос країни звучить у Європі! Українці з усього світу, де б вони зараз не проживали, здобули шанс на нашій сцені проявити себе та здійснити свою мрію!", - написав Юрій Горбунов у підписі до публікації.

У коментарях до публікації українці висловили своє обурення тим, що Юрія Горбунова знову випустили за кордон, оскільки зйомки проекту відбуваються у Польщі. Дехто взагалі вважає, що такі шоу під час війни недоречні. Ось що пишуть обурені користувачі:

"Ви особливі? За кордон випустили?".

"Пивоваров чогось так дивно одягнувся?".

"Який "Голос"? У країні війна, гинуть люди".

"Зашкварний звук країни".

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