Популярна українська співачка Оля Полякова, яка на початку війни активно гастролює на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Полякова виклала яскраве відео про свій виступ у Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле.

Як видно з ролика, Оля Полякова чудово запалила на сцені фестивалю. Вона вийшла на сцену у своїй знаменитій золотій сукні та виконала українську адаптацію хіта "Ей, секундочку", чим здорово завела публіку в залі.

У підписі до відео Оля Полякова написала: "Ей, секундочку" на сцені "Дзінтарі" у Юрмалі на фестивалі "Рандеву". Дякую Лайме Вайкуле за запрошення! Автор слів та музики: Дмитро Сисоєв. Переклад: Ігор Скакун".

Треба сказати, що виступ Олі Полякової з українською піснею викликав неоднозначну реакцію у глядацькій залі. У коментарях до відео українські глядачі, які були на концерті, розповіли, що виступ Полякової дуже дратував росіян, яких дуже багато мешкає у латвійській Юрмалі, та які відвідують подібні заходи. За словами користувачів, у залі було багато людей із незадоволеними обличчями, схоже, саме це і були росіяни:

"Ти неймовірна".

"Наша українська богиня! Крута! Красуня!".

"Оля, як завжди, запальничка! Але бачу багато невдоволених мордяк! Нехай наша україночка буде їм як серпом по... самі знаєте чому".

"Тож дивно стало, чому в залі з кислими особами більшість сидить. Це вік чи статус зобов'язує?"

"Ці істоти з кислими особами це росіяни, або хтось на боці росіян. Тому не враховуватимемо їх. Наша Ольга – супер!".

"Ось голосина! До мурашок! Браво!".

"Лайма молодець. Респект за адекватність та доброту".

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