Незабаром в ефірі з'явиться новий сезон шоу "Хто зверху?", провідними якого до війни були Леся Нікітюк та Сергій Притула. Команда проекту вирішила незважаючи на важку ситуацію в країні все ж таки знімати новий сезон, щоправда, на глядачів чекає багато новинок. Зокрема, Притулу у ролі ведучого замінив популярний український блогер Богдан Буше.

Про це повідомили у прес-службі Нового каналу.

Як виявилось, під час зйомок нового сезону не обійшлося без ексцесів. Моментами всій знімальній групі доводилося спускатися у сховок, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги. І в таких ситуаціях телеведуча Леся Нікітюк знайшла спосіб розважати свою команду – вона починала співати просто у притулок, щоб люди не сумували.

"Для мене дуже важливо, щоб цей сезон відбувся! Я взагалі вважаю, що починається нова ера "Хто зверху?". Всім українцям зараз непросто. Звичайно, знімальній групі теж. Але наша робота полягає в тому, щоби піднімати людям настрій!", - поділилася Леся Нікітюк своїми емоціями.

За словами телезірки, якщо від перегляду їхнього розважального шоу у глядачів піднімається настрій, то це вже успіх у ці складні часи. Також Леся Нікітюк зізналася, що дуже скучила за атмосферою зйомок цього шоу, яке вона так любить.

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