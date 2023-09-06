Старша дочка Ольги Сумської та її колишнього чоловіка Євгена Паперного Антоніна Паперна, яка довгі роки живе з чоловіком-актором Володимиром Ягличем та двома дітьми у Москві, стала головною героїнею російського серіалу "Холодна страва".

Інформацію про це у своєму ютуб-каналі повідомив Слава Дьомін.

Варто зазначити, що за півтора роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Антоніна Паперна не була в Україні, і так і не знайшла часу та бажання засудити дії Росії.

Тим часом актриса Ольга Сумська дуже переживає через те, що її доньку сильно критикують в Україні, як і саму актрису. За словами Сумської, Антоніна просто боїться протестувати і якось висловлювати свою позицію через дітей, а виїхати з Москви вона поки не має можливості. Актриса підтримує зв'язок із дочкою, хоч вони й давно не бачилися, також вона зізналася, що мріє побачити онучок.

Треба сказати, що у коментарях під постом Слави Дьоміна розгорілася бурхлива дискусія щодо Антоніни Паперної. Частина користувачів хейтять дівчину за зйомки в російському серіалі, а інші вважають, що її треба дати спокій:

"З неї така ж актриса, як і патріотка! Навіщо це створення нам в Україні?"

"Таких як вона багато, і не лише серед зірок. Вони зробили свій вибір, бути на боці зла, це їхня карма і їм за це відповідати".

"Гроші важливіші, ніж здоровий глузд".

"Питання лише у грошах".

"Ага, можливості немає, віримо. Для людини гроші важливіші, от і все".

"У неї там коханий, його діти, хай живе, як знає. А ми у своїй країні працюємо на перемогу".

"Кому вона потрібна? Як вихована, так і живе без любові до своєї країни".

"Відчепіться від людей! Вони обрали свій шлях - це їхнє життя!".

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