Маша Єфросиніна зізналася, що розповідть Валентини її приголомшила, пише Politeka.net.

Також Маша Єфросиніна відзначила сміливість ексдружини Костянтина Войтенка для того, щоб оприлюднити жахіття, яке було пережите. І про яке знали тільки члени родини Кості Войтенка і Валентини.

«Валя, треба мати неабияку сміливість та внутрішню силу, щоб наважитись на такий крок. Ви молодець! Хоча сказати, ваша правда шокувала, це нічого не сказати», - написала Маша Єфросиніна на сторінці Валентини.

У свою чергу есдружина Костянтина Войтенка зізналася, що дуже чекала на реакцію Маші Єфросиніної.

«Машо! Як я чекала на ваш коментар. Дякую Вам», - написала дівчина.

Додамо, раніше Маша Єфросиніна звернулася до жертв домашнього насильства, порадивши жінкам, які страждають на фізичний та емоційний тиск, не боятися звертатися за допомогою.

За словами Єфросиніної, насильство в сім'ї – це не завжди синці на тілі. Хоча фізичне та емоційне насильство – це ланки одного ланцюга, все починається саме з емоційного придушення.

Також телеведуча зазначила, що хоча від подібного насильства, як правило, страждають жінки, будь-який член сім'ї може опинитися під ним.

Нагадаємо, ексдружина українського актора, учасника шоу «Танці з зірками» Костянтина Войтенка розповіла про жах, який коївся в їхній родині.

«Мій колишній чоловік - перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він - колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство….», - розповіла на своїй сторінці Валентина, яка після розлучення повернула своє дівоче прізвище Марініна.

Валентина і Костянтин розлучилися після 7 років шлюбу.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Тому що ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище", - казала тоді танцівниця.

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Також нагадаємо, що рідну сестру Єфросиніної вимагають більше не пускати в Україну.

Крім того, Politeka.net писала, що Маша Єфросиніна розповіла про страшний випадок у Чернігові.