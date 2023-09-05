Відома співачка Злата Огневич поділилася, що в неї немає помічників і доводиться самі робити побутові справи.

Популярна українська співачка Злата Огневич , яка нещодавно представила потужний дует із гуртом "Без обмежень" і збирається в тур Україною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич розповіла у сторіс, що їй доводиться підробляти між репетиціями та зйомками.

Схоже, артистка не має помічників і домробітниці, і багато побутових і повсякденних справ їй доводиться робити самій у перервах між репетиціями та зйомками. Як розповіла Злата Огневич у сторіс, сьогодні вона асистентка і йде відносити речі до хімчистки та закуповувати продукти.

"Коли у мене перерва між репетиціями, концертами, зйомками, фотосетами, студійною роботою, я ще й підробляю у самої себе асистентом, трошки стилістом, трішки мейк-апером, майстром по волоссю. Сьогодні я асистентом підробляю у самій себе. Потрібно піти у хімчистку здати речі, купити продукти, приготувати смачний обід і поїхати далі не репетицію", - розповіла Злата Огневич у сторіс.

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