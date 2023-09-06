Український актор Костянтин Войтенко, якого ексдружина звинуватила у домашньому насильстві та тиранії вийшов на зв’язок.

Костянтин Войтенко вирішив не виправдовуватись, а показати, що він нібито гарний сім’янин, пише Politeka.net.

Для цього Костянтин Войтенко опублікував фотографії своєї нової коханої і дітей.

«Фотокартки нашої щасливої родини», - коротко прокоментував Войтенко.

Виправдовуватись, пояснювати або коментувати шокуючі звинувачення своєї колишньої дружини Валентини Войтенко не став.

Але користувачі Інстаграм не оцінили допис Костянтина Войтенка. Актора звинуватили у маніпуляції, називають жалюгідним і тираном, а також порадили його новій коханій прислухатись до Валентини.

«Чудовий маніпулятивний пост після посту вашої колишньої дружини про фізичне насильство, яке ви завдавали. Щоб показати, який він сім‘янин і як така «мила» людина може вчиняти таке? Що ще раз доводить, що ви насильник. Людина, яка не винна так не маніпулює»,

«Побачила, що ще й сторінка дівчини в співавторстві, тому скажу, що може здаватися, що його можна «змінити» або «зі мною він не такий» або «зі мною так не буде». Але це не залежить ніяким чином від людини поряд.

Неможливо «вилікувати» і «змінити», якщо людина сама не взяла на себе відповідальності за свої вчинки і не признала їх.

Все найкраще, що можна зробити для себе, це повірити жінці поряд і бути рішучою»,

«Піде за російським кораблем далеко, за те, що пише досі все своє лайно колишній дружині»,

«Так , гарна спроба, відразу після признання колишньої, запостити світлини ідеальної нової сімʼї. Браво»,

«Огидно дивитися на тирана, який видає себе за нормального!»,

«Костянтине! Ви жалюгідний. Але ви ніколи не відчуєте сорому з приводу того, що робите. Ваші думки під час прочитання цього та подібних коментарів - це шось типу «таакс, треба рятувати свою дупу і викручуватись», ну і ще купа фрустрації через те, що ваше істинне обличчя нарешті відкрилося.

Таким психопатам, як ви, я бажаю тотального кенселла.

Тепер усе, що у вас є - це ваша огидна брехня. У світі, переповненому можливостей, обрати шлях брехливого і жорсткого тирана - це найтупіше і найжалюгідніше, що може бути»,

«Чергова гра на публіку, мабудь людина вже і забула як це не грати, а бути справжнім. Покажіть себе справжнім, тим яким ви були тираном, наприклад», - пишуть на сторінці Костянтина Войтенка користувачі соцмереж.

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