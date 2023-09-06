Популярна українська співачка Оля Полякова у новому випуску "Дорослі дівчатка", темою якого були страхи, потужно звернулася до українців. За словами зірки, є багато дорослих, які сидять під обстрілами у гарячих точках і не хочуть евакуюватись та вивозити своїх дітей.

У випуску, який був записаний ще у квітні, а вийшов лише зараз, Оля Полякова розповіла про ситуацію у Бахмуті. За словами зірки, військові просили цивільних виїхати з міста, бо вони заважають працювати та вибивати окупантів із міста. Проте кілька десятків людей залишалися в Бахмуті, і навіть не вивозили своїх дітей.

"Вивезіть дітей, бо ви заважаєте працювати військовим. Бо коли наші військові знають, що в цьому будинку живуть діти, живуть цивільні, а за будинком сховалися орки, то орків звідти вивезти неможливо. А якби там не було цієї дитини, то цих цивільних, то можна було б розваляти і будинок, і орків. Так, це страшно звучить, але це війна. Ні, вони сидять, а головне, тримають своїх дітей. Дітям нема чого робити в Бахмуті, нема чого робити в гарячих точках. Я вас дуже прошу, люди, вивозіть дітей", - буквально кричала Оля Полякова у відео.

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