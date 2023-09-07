Відомий шоумен та виконавець Андрій Данилко поділився фото зі сценічною мамою та розповів про труднощі після перельоту до США.

Популярний український виконавець і шоумен Андрій Данилко, який виступає під сценічним чином Вєрки Сердючки разом із "мамою" Інною Білоконь, поділився у своєму Instagram кадром із прогулянки у США.

Як виявилося, Андрій Данилко та Інна Білоконь прилетіли до Майамі на благодійний концерт. Однак після перельоту в артистів виникли деякі труднощі зі здоров'ям – джетлаг.

Як відомо, джетлаг – це синдром зміни часового поясу – неузгодженість циркадного ритму людини з природним добовим ритмом, спричинена швидкою зміною часових поясів при авіаперельоті.

Андрій Данилко зізнався, що у них з Інною Білоконь таке явище, яке впливає на самопочуття, але вони вже в нормі і готуються до концерту в Майамі.

"Джетлег повалений, обіцяємо розправитися і з вашим поганим настроєм! Чекаємо на вас завтра, Майамі!", - підписав новий пост у соцмережі Андрій Данилко.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Бажаю гарного концерту".

"Чекаємо! Слава Україні!".

"Чекаємо на зустріч!".

"Хто як не ви, вбивці поганого настрою! Кохаємо!".

"Як би я хотіла там бути, я з іншого боку Флориди. Але бажаю гарного виступу, знаю енергія і концерт буде гарячим".

"А в Бостон колись?".

"Наші запальнички. Ви найкращі".

"Хороше фото! Успішного концерту та повної зали шанувальників! Ви найкращі".

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