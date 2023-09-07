Популярний український виконавець і шоумен Андрій Данилко, який виступає під сценічним чином Вєрки Сердючки разом із "мамою" Інною Білоконь, поділився у своєму Instagram кадром із прогулянки у США.
Як виявилося, Андрій Данилко та Інна Білоконь прилетіли до Майамі на благодійний концерт. Однак після перельоту в артистів виникли деякі труднощі зі здоров'ям – джетлаг.
Як відомо, джетлаг – це синдром зміни часового поясу – неузгодженість циркадного ритму людини з природним добовим ритмом, спричинена швидкою зміною часових поясів при авіаперельоті.
Андрій Данилко зізнався, що у них з Інною Білоконь таке явище, яке впливає на самопочуття, але вони вже в нормі і готуються до концерту в Майамі.
"Джетлег повалений, обіцяємо розправитися і з вашим поганим настроєм! Чекаємо на вас завтра, Майамі!", - підписав новий пост у соцмережі Андрій Данилко.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Бажаю гарного концерту".
"Чекаємо! Слава Україні!".
"Чекаємо на зустріч!".
"Хто як не ви, вбивці поганого настрою! Кохаємо!".
"Як би я хотіла там бути, я з іншого боку Флориди. Але бажаю гарного виступу, знаю енергія і концерт буде гарячим".
"А в Бостон колись?".
"Наші запальнички. Ви найкращі".
"Хороше фото! Успішного концерту та повної зали шанувальників! Ви найкращі".
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