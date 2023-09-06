На ютуб-каналі "Голосу країни" з'явився анонс, в якому показали історію юного українця, який з початку війни мешкає у Польщі. Хлопець чудово співає та вирішив спробувати свої сили у європейському сезоні "Голосу країни".

16-річний Владислав Пелих приїхав на зйомки "Голосу країни" до Варшави із Гданська. Саме туди виїхала родина хлопця після початку війни, коли їхнє місто Пологи на Запоріжжі опинилося в російській окупації.

"Усім привіт. Мене звуть Владислав Пелих, мені 16 років. Я з міста Пологи Запорізької області. Моє місто вже більше року в окупації, тому зараз я перебуваю у місті Гданськ", - поділився юний співак.

У промо-ролику Владислав не лише розповів про себе, а й звернувся до поляків від імені всіх українців та подякував за підтримку та допомогу.

Схоже, за час життя у Гданську Владислав добре вивчив польську мову і вільно нею не тільки говорить, а й співає. На сцені "Голосу країни" хлопець виконав дуетну пісню Jerry Heil та Ochman – Bronia. І судячи з реакції зали та суддів, виступав 16-річний українець дуже зворушливо та пронизливо.

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