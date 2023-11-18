В Україні частина пенсіонерів отримає додаткові виплати до пенсії у розмірі до 9 тисяч гривень. Стало відомо хто та на які доплати до пенсії може претендувати. Про це докладніше йдеться в поясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).
Зокрема, громадянам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам цієї трагедії, нараховують додаткові виплати до основної державної пенсії в Україні. Розміри цих допомог залежать від категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
З 1 березня встановлені мінімальні розміри пенсій з інвалідності:
- Для I групи – 8187,48 гривень;
- Для II групи – 6549,98 гривень;
- Для III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 гривень.
До державних пенсій за віком або з інвалідності додається додаткова пенсія, яка залежить від категорії постраждалих. Особи, що належать до категорії 1 (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), отримують:
- Особи з інвалідністю I групи – 474,5 гривень;
- Особи з інвалідністю II групи – 379,6 гривень;
- Особи з інвалідністю III групи – 284,7 гривень.
Для інших осіб з інвалідністю, які мають причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, встановлені інші розміри доплати до пенсії:
- Особи з інвалідністю I групи – 341,64 гривень;
- Особи з інвалідністю II групи – 227,76 гривень;
- Особи з інвалідністю III групи – 170,82 гривень.
Особи, які належать до категорій 2-4, отримують доплати до пенсії:
- Категорія 2 – 170,82 гривень;
- Категорія 3 – 113,88 гривень;
- Категорія 4 – 56,94 гривень.
Особи з інвалідністю, що належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, отримують додаткові пенсійні виплати на таких рівнях:
- Особи з інвалідністю I групи – 13 376,21 гривень;
- Особи з інвалідністю II групи – 10 700,97 гривень;
- Особи з інвалідністю III групи – 8025,73 гривень.
Останні новини України:
Нагадаємо, хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та який розмір виплат призначають.
Як писала Politeka, частині українців можуть урізати пенсії.
Також Politeka повідомляла, Кабмін має намір скасувати пенсії для людей з інвалідністю, наслідки невтішні.