З 1 березня встановлено мінімальні розміри пенсій та визначено суми виплат до пенсії.

В Україні частина пенсіонерів отримає додаткові виплати до пенсії у розмірі до 9 тисяч гривень. Стало відомо хто та на які доплати до пенсії може претендувати. Про це докладніше йдеться в поясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зокрема, громадянам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам цієї трагедії, нараховують додаткові виплати до основної державної пенсії в Україні. Розміри цих допомог залежать від категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

З 1 березня встановлені мінімальні розміри пенсій з інвалідності:

Для I групи – 8187,48 гривень;

Для II групи – 6549,98 гривень;

Для III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 гривень.

До державних пенсій за віком або з інвалідності додається додаткова пенсія, яка залежить від категорії постраждалих. Особи, що належать до категорії 1 (учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), отримують:

Особи з інвалідністю I групи – 474,5 гривень;

Особи з інвалідністю II групи – 379,6 гривень;

Особи з інвалідністю III групи – 284,7 гривень.

Для інших осіб з інвалідністю, які мають причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, встановлені інші розміри доплати до пенсії:

Особи з інвалідністю I групи – 341,64 гривень;

Особи з інвалідністю II групи – 227,76 гривень;

Особи з інвалідністю III групи – 170,82 гривень.

Особи, які належать до категорій 2-4, отримують доплати до пенсії:

Категорія 2 – 170,82 гривень;

Категорія 3 – 113,88 гривень;

Категорія 4 – 56,94 гривень.

Особи з інвалідністю, що належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, отримують додаткові пенсійні виплати на таких рівнях:

Особи з інвалідністю I групи – 13 376,21 гривень;

Особи з інвалідністю II групи – 10 700,97 гривень;

Особи з інвалідністю III групи – 8025,73 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та який розмір виплат призначають.

Як писала Politeka, частині українців можуть урізати пенсії.

Також Politeka повідомляла, Кабмін має намір скасувати пенсії для людей з інвалідністю, наслідки невтішні.