У 2024 році в Україні планується внести зміни до умов призначення пенсій. Зараз, в 2023 році, особи віком 60 років можуть вийти на пенсію з 30-річним стажем роботи, але з 2024 року ці вимоги збільшаться на 12 місяців.

Це означає, що для отримання пенсії необхідно мати щонайменше 31 рік стажу. Людям, які не відповідають цим умовам, доведеться працювати до 63 або навіть 65 років.

Збільшення вимог до стажу пенсій буде поступовим і триватиме протягом наступних чотирьох років. Це призведе до того, що для отримання пенсії українцям доведеться мати принаймні 35 років стажу. Плани щодо змін в пенсійному законодавстві були розроблені ще у 2017 році, коли не передбачалося виходу на Україну пандемії коронавірусу та повномасштабної війни.

Якщо ви досягнете 60-річчя після 2028 року, для отримання пенсії необхідно мати мінімум 35 років стажу. У разі, якщо вам виповниться 60 років до 2028 року, ви повинні відповідати наступним вимогам: у 2023 році – від 30 років стажу; у 2024 році – від 31 року; у 2025 році – від 32 років; у 2026 році – від 33 років; у 2027 році – від 34 років; у 2028 році – від 35 років.

Також існує можливість виходу на пенсію у 63 роки, якщо набрати необхідний стаж до цього віку. Наприклад, у 2023 році для цього потрібно мати стаж від 20 до 30 років, у 2024 році – від 21 до 31 року, і так далі. У 2028 році, за розрахунками Мінсоці, лише половина населення зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% - у 65 років, а інші – у 63 роки.

Джерело: OBOZ.UA

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