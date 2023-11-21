Умови для отримання цієї надбавки до пенсії включають в себе не лише вік пенсіонера.

Українські пенсіонери можуть отримати значну надбавку до своєї пенсії у розмірі 837 гривень, але це стосується лише тих, хто відповідає певним критеріям, таким як вік понад 80 років. Таку норму передбачено Постановою Кабміну № 261.

Умови для отримання цієї надбавки до пенсії включають в себе не лише вік пенсіонера. Інші умови для отримання надбавки до пенсії включають вимогу щодо одиночого проживання пенсіонера. Крім того:

Потреба у постійному медичному догляді за станом здоров'я, і це має бути підтверджено медичними документами. Отримання пенсії за віком.

Зазначається, що ті, хто відповідає цим критеріям для отримання надбавки, можуть бути відхилені з урахуванням законних підстав. Це пояснюється тим, що "українці, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права претендувати на цю надбавку".

Для отримання надбавки до пенсії необхідно подати заяву, приклавши до неї низку документів. Серед них:

Висновок медичної комісії, який підтверджує необхідність постійного догляду. Паспорт. Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Виписка від Пенсійного фонду, яка засвідчує, що пенсіонеру в даний час не виплачують надбавки за доглядом до пенсії.

Розмір надбавки до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю, що наразі дорівнює 837 гривень. За прийнятим Держбюджетом у 2024 році цей прожитковий мінімум збільшиться до 2 361 гривень, збільшуючи надбавку до 944 гривень.

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