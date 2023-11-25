На цю грошову допомогу мають право претендувати поки що мешканці лише чотирьох регіонів України, дізнайтеся яких саме і на що можна буде витратити ці кошти.

Ця грошова допомога надається у вигляді гранту і реалізується за рахунок Європейського Союзу, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.

Мова йде про грошову допомогу у відбудові пошкоджених будинків українців. Програма, метою якої є фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ проти України, так і називається - «ВідновиДІМ».

«ВідновиДІМ» – повністю грантова програма, яка реалізовується за рахунок Європейського Союзу», - зазначили в Мінреінтеграції.

Поки що ця програма діятиме у чотирьох регіонах України. А саме - в Київській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.

Хто може претендувати на грошову допомогу - об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Гроші надаються виключно на витрати, пов’язані з їх виконанням.

А саме - ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж, ремонт пошкоджень фасадів будівлі, ремонт пошкоджень покриття будівлі, заміна або ремонт пошкоджених світлопрозорих огороджувальних конструкцій (віконних блоків або/та блоків балконних дверей, зовнішніх дверей).

Підкреслюється, що отримана грошова допомога може бути використана і для будівельних робіт, і для придбання матеріалів та обладнання, необхідних для виконання таких робіт.

Грошова допомога у вигляді гранту виплачується протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту відправлення ОСББ повідомлення Фонду енергоефективності «ВідновиДІМ» про схвалення Заявки на отримання.

Тих, хто претендуватиму на цю грошову допомогу також попередили про ще одну важливу умову: зміна підрядника/постачальника після отримання першого траншу гранту заборонена.

Зазначимо, кільксть пошкоджених об'єктів житлового фонду в Україні зростає щоденно.

Станом на червень 2023 року ця цифра становила понад 163 тис. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів - 87 мільйонів м2, що становило 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

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