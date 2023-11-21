З’явилися подробиці про наслідки нового ракетного удару, під який потрапила лікарня.

На фото з місця страшно дивитися, пише Politeka.net. Частина лікарні перетворилася на руїни.

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники вдарили по місту Селидове.

«Уночі 20 листопада рашисти атакували 2 ракетами С-300 місто Селидове. Під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, три будівлі значно пошкоджені», – повідомляють у міській військовій адміністрації.

На даний момент відомо, що унаслідок обстрілу постраждало 7 хворих.

Зазначається, що всі постраждалі знаходяться в задовільному стані.

Раніше в МВС повідомили, що під завалами можуть бути ще люди.

Нагадаємо, що російські загарбники також вдарили по шахті.

Внаслідок атаки пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

Майже сорок гірників опинилися у пастці – людей заблокувало під землею.

Станом на зараз, усіх шахтарів врятовано і піднято на поверхню.

Також повідомлялось, що, на жаль, є загиблий – це працівник підприємства.

ОНОВЛЕНО:

Кількість постраждалих через удари по Селидове зросла до восьми.

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