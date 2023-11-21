На фото з місця страшно дивитися, пише Politeka.net. Частина лікарні перетворилася на руїни.
Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники вдарили по місту Селидове.
«Уночі 20 листопада рашисти атакували 2 ракетами С-300 місто Селидове. Під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, три будівлі значно пошкоджені», – повідомляють у міській військовій адміністрації.
На даний момент відомо, що унаслідок обстрілу постраждало 7 хворих.
Зазначається, що всі постраждалі знаходяться в задовільному стані.
Раніше в МВС повідомили, що під завалами можуть бути ще люди.
Нагадаємо, що російські загарбники також вдарили по шахті.
Внаслідок атаки пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.
Майже сорок гірників опинилися у пастці – людей заблокувало під землею.
Станом на зараз, усіх шахтарів врятовано і піднято на поверхню.
Також повідомлялось, що, на жаль, є загиблий – це працівник підприємства.
ОНОВЛЕНО:
Кількість постраждалих через удари по Селидове зросла до восьми.
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