З 1 січня 2024 року в Україні планується збільшення максимальної пенсії з 20 930 до 23 610 гривень. Підвищення на 2,6 тисячі гривень стосуватиметься осіб, чиї пенсії наразі обмежені 10 прожитковими мінімумами. Про це йдеться у бюджеті України на 2024 рік.

Прожитковий мінімум для цієї категорії громадян з січня збільшиться з 2093 до 2361 гривень, що стане мінімальним розміром пенсії, а максимальна пенсія буде визначатися у десятикратному розмірі цього мінімуму.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2024 році пенсії збільшаться до 6 тисяч гривень. Зазначимо, до кінця 2023 року середня пенсія складатиме лише 5496 гривень. За останній рік вона збільшиться на 500 гривень. Таким чином, підвищення буде менш помітним після введення нового методу розрахунку, ніж до цього.

Ймовірно, вже в березні 2024 року в Україні відбудеться індексація пенсій за новими правилами. Раніше розмір виплат підвищувався на половину торішньої інфляції та середнього за три роки зростання зарплат. Нові правила наразі є невідомими, проте в Мінсоці вже оголосили, що розрахунок буде здійснюватися з використанням балів із врахуванням кожного відпрацьованого місяця.

В квітні 2024 року мінімальну зарплату для українців збільшать з 7100 до 8000 гривень. Одночасно знову підвищиться пенсія для тих, хто має відповідний стаж і досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії зросте з 2840 до 3200 гривень для цієї категорії пенсіонерів.

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