В Мережі з’явилися нові кадри з жахливими наслідками нових російських авіаударів.

Окупанти вдарили по селу Саблуківка Херсонської області, пише Politeka.net.

Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди», - повідомили в Херсонській ОДА.

Будинки буквально перетворилися на пил.

Також стало відомо, що російська армія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині.

Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику.

Автівка пошкоджена, але, на щастя, лікарі не постраждали.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували керованими авіабомбами територію цивільної лікарні в с. Великий Бурлук Куп’янського району.

Було проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

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Вибух був надпотужний: кадри знищення російського ракетоносія.