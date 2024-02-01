Окупанти вдарили по селу Саблуківка Херсонської області, пише Politeka.net.

Учора вночі окупанти вдарили по населеному пункту двома керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди», - повідомили в Херсонській ОДА.

Будинки буквально перетворилися на пил.

війна в Україні

війна в Україні

Також стало відомо, що російська армія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині.

Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику.

Автівка пошкоджена, але, на щастя, лікарі не постраждали.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували керованими авіабомбами територію цивільної лікарні в с. Великий Бурлук Куп’янського району.

авіаудар по лікарні

Було проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

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