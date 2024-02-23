У потрощеній багатоповерхівці в Дніпрі рятувальники розбирають завали.

На місці атаки працюють всі служби, кілька квартир в багатоповерхівці вщент зруйновані.

«Чергова ніч жаху, влаштована окупантами мирним мешканцям Дніпра», - зазначили в Дніпровській ОВА.

На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані.

Нагадаємо, вночі ворог також атакував Одещину.

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу.

На даний момент відомо, що під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб.

«Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка», - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

ОНОВЛЕНО:

У ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).

Знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

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