Так, протягом доби росйські загарбники здійснили майже 1600 обстрілів Донеччини.

З них 12 – удари по населених пунктах.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Влучання зафіксовані у 8 населених пунктах: місті Курахове, селищі Північне, селах Бердичі, Дружба, Керамік, Костянтинопільське, Предтечине, Уманське.

«На Курахове росія скинула авіабомбу КАБ-250. Поранено 9 цивільних осіб, пошкоджено критичну інфраструктуру», - йдеться у повідомленні.

Костянтинопільське росіяни накрили з «Ураганів» - вбили чоловіка 1982 року народження, ще 9 осіб поранили. Серед постраждалих – 4 дітей, хлопчики 12, 12, 15 та 16 років.

«Білі янголи» евакуювали поранених, а також дві родини з маленькими дітьми, які вирішили виїхати до більш безпечних місць», - розповіли правоохоронці.

Дроном окупанти атакували Дружбу, поцілили в цивільне авто, травмували мирного жителя.

Крім того, сьогодні після опівночі росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду. Загинула людина. Руйнувань зазнали багатоквартирний та понад 20 приватних будинків, школа, 5 цивільних авто.

Також під вогонь потратило село Полтавка, яке російська армія обстріляла «шахедами». Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна.

Також ворог продовжує знущатись над Херсонщиною - раження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському.

Нагадаємо, що вночі жахливий удар пережило місто Дніпро - у потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

Також під вогнем перебувала Одеса.

Внаслідок атаки «Шахедів» загинуло троє людей.

Нагадаємо також про жахливі наслідки нових атак ворога на Харківщину.

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