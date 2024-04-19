Падіння російського стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 потрапило на відео, відомі подробиці про долю льотчиків.

Катастрофа літака сталася в Ставропольському краї. За деякими даними, сьогодні цей літак брав участь у ракетній атаці по Україні.

«На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. Попередньо руйнувань та жертв немає. Льотчики катапультувались", - повідомив місцевий губернатор Володимир Володимиров.

Причину аварії літака губернатор не уточнив.

Зазначимо, що в пабликах з'явилася інформація, що цього ранку, 19 квітня, саме з цього літака було випущено ракету Х-22 по Одещині.

"Карма в дії", - коментують користувачі соцмереж аварію російського літака.

Також відомо, що безпілотники атакували авіазавод ім. Горбунова у Казані (Татарстан), де виробляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Нагадаємо, що під жорстокою ракетною атакою сьогодні вранці опинилося Дніпро. Внаслідок удару зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, кількість постраждалих зростає.

Окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.

Останні новини України:

Вже позначається на лінії фронту: бійці ЗСУ отримали потужне поповнення.

Оголошено день жалоби: зросла кількість жертв страшного удару по Чернігову.

Цинічно і прицільно: з'явилися фото вбитих у Харкові рятувальників.