На Кіровоградщині судитимуть представника підрядника за те, що він првласнив 600 тисяч на неякісному вугіллі.

У справі про невідповідність якості вугілля, поставленого до шкіл Гурівської сільради на Кіровоградщині, до суду передали представника підрядника. За звинуваченням правоохоронців, він надав на виконання контракту вугілля низької якості, отримавши при цьому неправомірну вигоду у сумі понад 600 тисяч гривень.

За інформацією Кіровоградської обласної прокуратури, угода на поставку 140 тонн вугілля до шкіл села була укладена з підрядником. В результаті слідства встановлено, що замість обіцяного вугілля високої якості, в школи було постачено низькоефективне паливо, а різницю у вартості він перевелений на свій рахунок.

За скоєне підрядник, відповідальний за адміністративно-господарські функції у товаристві, став обвинуваченим у заволодінні державними коштами. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду.

Раніше Politeka також писала про те, що перед судом постане колишній керівник одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який під час війни шляхом обману виїжджав на відпочинок до Іспанії та Сейшельських островів. Також проти колишнього керівника Одеського обласного ТЦК порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.

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