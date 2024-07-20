В компанії «Vodafone» надали всім абонентам важливе роз’яснення щодо долі деяких номерів, користуватися якими буде не можна два роки.

Мобільний оператор «Vodafone» повідомив про важливе рішення, яке було прийнято в компанії і стосуватиметься абонентів.

«Незважаючи на обмежений номерний ресурс, компанія йде на такий крок, щоб у такий спосіб підтримати всіх своїх клієнтів та максимально спростити користування послугами під час війни», - наголосили у «Vodafone».

Мова йде про ініціативу Міністерства цифрової трансформації України про резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України.

Компанія Vodafone Україна цю ініціативу підтримала. Мобільний оператор підкреслив, що є різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись наші клієнти: на фронті, на тимчасово окупованій території, в інших регіонах України або за кордоном.

Тож з метою захисту їх інтересів, з урахуванням вимог безпеки та захисту конфіденційності електронних комунікацій, оператор «Vodafone» про невикористання протягом 2 років всіх деактивованих номерів без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів.

Таким чином для продажу в магазинах та на сайті будуть використовуватися лише ті номери, з моменту деактивації яких пройшло два роки та більше.

В компанії також розповіли, як відновити номер передплати, що був остаточно деактивований більш ніж 2 роки тому.

Так, необхідно перевірити наявність цього номера у вільному продажі. Це можна зробити на сайті оператора у розділі «Підбір за маскою». Для цього необхідно вказати у формі всі 7 цифр номера (без коду оператора).

Якщо він доступний для купівлі, його можна одразу придбати.

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