Верховна Рада України ухвалила постанову №11384, що передбачає підвищення зарплат помічників народних депутатів з 1 липня на майже 44 тисячі гривень. За це рішення проголосували 264 депутати.

Ініціативу щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів висунула голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Варто зазначити, що згідно з Регламентом ВР, депутати можуть мати не більше 31 помічника. Кожен нардеп вирішує, хто з помічників працює безкоштовно, а хто отримує зарплату (також можливе сумісництво). Наразі в Раді є 401 депутат.

Раніше помічники нардепів отримували 88,4 тисячі гривень на місяць. Після підвищення їхня заробітна плата становитиме 132,6 тисячі гривень на місяць, що дорівнює 43,8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2024 року. У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що нинішній рівень зарплати помічників нардепів "порушує стійкість системи супроводу законотворчості". А на додаток до цього "ускладнюється забезпечення депутатами винагороди" помічникам.

Українці обурились такому підвищенню зарплати помічникам нардепів. В коментарях цю ініціативу критикують та нагадують, що гроші зараз потрібні в першу чергу ЗСУ:

"Для армії грошей немає а для різних п*дерів є", "У країні йде чіткий поділ на господарів життя та рабів, які працюють, все частіше по 12 годин на добу, за копійки", "Солдати на передовій менше отримують,а за людей я взагалі мовчу", "Підняти пенсії, зарплати простим людям немає. Світло ціна виросла. Влада грається з вогнем", "За що такі суми шісткам депутатів? До речі в них їх може бути декілька на одного неробу".

Останні новини України:

Нагадаємо, чи перерахують зарплати на фоні масового незадоволення.

Як писала Politeka, частині українців платитимуть підвищені зарплати за новими правилами.

Також Politeka повідомляла, зарплата керівництва Укренерго обурила військових, говорять про диверсію.