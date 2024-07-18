Завдяки впливу НБУ на валютному ринку малоймовірні значні катаклізми, які можуть звести нанівець досягнення монетарної політики.

В банківському секторі прогнозують, що до кінця 2024 року курс долара в Україні може змінитись. Станом на вечір 16 липня банки встановили курс готівкового долара на рівні 40,93/41,45 грн (купівля/продаж), а в обмінниках — 41,04/41,56 грн.

Про курсові очікування розповів банківський експерт Сергій Мамедов.

Він зазначив, що середньозважений курс долара у 2024 році прогнозується на рівні 40,7 грн.

«До кінця року ми ще побачимо курсові зміни. Адже ринок живий і з досить активними гравцями, головним серед яких є Національний банк України», — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що завдяки впливу НБУ на валютному ринку малоймовірні значні катаклізми, які можуть звести нанівець досягнення монетарної політики. За словами банкіра, регулятор продовжуватиме реалізовувати стратегію лібералізації валютного ринку, поступово скасовуючи чинні обмеження.

Крім того, відносна курсова стабільність у другому півріччі буде забезпечена тим, що Україна цього року отримає понад 37 млрд доларів зовнішньої макрофінансової допомоги. Це дозволить покрити частину невоєнних витрат державного бюджету.

Власні міжнародні валютні резерви, які в першому півріччі коливалися від 35 до 42 млрд доларів, також дають можливість гнучко регулювати попит і пропозицію в разі невідкладної необхідності.

Джерело: OBOZ.UA.

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